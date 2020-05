L'apertura del Corriere dello Sport: "13 giugno, si gioca!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "13 giugno, si gioca!". L'assemblea di Lega riunitasi ieri ha dato l'ok al protocollo e poi ha votato per la ripartenza del campionato indicando nel 13 giugno la data per la ripresa delle ostilità. Ora la palla passa al governo che dovrà mettere l'ultima parola sulla ripartenza definitiva della Serie A. L'assemblea di Lega ha poi posto un ultimatum sui diritti TV, lasciando ancora qualche giorno alle emittenti per saldare l'ultima rata, minacciando poi di ricorrere alle vie legali.



Torna a correre Zaniolo, simbolo di rinascita - Riparte il calcio, o almeno così pare, e riparte anche Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, è tornato a correre sui campi di Trigoria ad esattamente quattro mesi dall'operazione al legamento crociato del ginocchio destro. La forma fisica è invidiabile e potrà essere l'arma in più per la Roma per questo finale di stagione.

Vent'anni fa lo scudetto di Cragnotti - Sono già passati vent'anni da quel 14 maggio 2000 che regalò alla Lazio lo scudetto. E a ricordarlo ai microfoni del Corriere dello Sport è lo storico presidente Sergio Cragnotti: "La Lazio poteva e può ancora vincere lo scudetto. Il 14 maggio 2000 ritenevo già chiuso il campionato, in tribuna vivemmo emozioni enormi. Avrei accettato anche lo spareggio, tanto allora come oggi, la Lazio era superiore alla Juventus".