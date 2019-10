L'apertura del Corriere dello Sport: "A testa alta"

"A testa alta" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Suarez morde al collo una signora Inter e il Barcellona vince 2-1: Lautaro Martinez illude i nerazzurri, trovando un gran gol dopo appena due minuti. I nerazzurri sfiorano il bis in più occasioni e dominano nel primo tempo. Nella ripresa viene fuori il Barça che rimonta con una doppietta di Luis Suarez. L'Inter però recrimina per un netto rigore non concesso a Sensi. Messi e Vidal decisivi, Barella super. Conte: "Meritavamo rispetto dall'arbitro".

Domenica il big match - "E Higuain prepara la sfida a Lukaku": nel taglio centrale c'è spazio per la sfida di domenica sera a San Siro, la partitissima tra Inter e Juventus. Sfida tra grandi bomber con il Pipita da una parte, autore di una grande prova in Champions contro il Leverkusen, e Lukaku dall'altra, assente al Camp Nou per un problema fisico.

Casa Napoli - "Napoli due casi: il pari e Insigne" scrive il Cor Sport. Soltanto uno 0-0 a Genk per una vittoria in trasferta, in campo europeo, che manca da 3 anni. Insigne rimane in tribuna. Ancelotti: "Fuori per scelta tecnica, l'ho visto poco brillante".

L'addio - "Addio a Giorgio Squinzi, grande uomo di sport": questo il titolo per la scomparsa avvenuta nella serata di ieri di Giorgio Squinzi. Addio al patron del Sassuolo e di Mapei, grande protagonista nel mondo dello sport prima con il ciclismo e le sue vittorie, poi con il miracolo Sassuolo.