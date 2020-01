L'apertura del Corriere dello Sport: "Acuto Inter"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Acuto Inter". E' ufficiale l'arrivo di Christian Eriksen all'Inter: ieri il gran Galà alla Scala, oggi la prima presenza a San Siro, con il centrocampista danese che sarà in panchina nel match contro la Fiorentina valido per i quarti di finale di Coppa Italia. "Un sogno, qui è tutto fantastico", le parole del nuovo acquisto nerazzurro. Giocherà con il 24 di Kobe, ha firmato per 4 anni.

Ibra-CR7, che coppa - Taglio alto dedicato alla Coppa Italia, con il Milan che super per 4 a 2 il Torino ai supplementari e si guadagna la semifinale contro la Juventus. Brividi per i rossoneri, che fino al novantesimo erano sotto per 2 reti a 1: poi si scatena Calhanoglu, che prima firma il pareggio in pieno recupero e poi trova la rete del vantaggio nel secondo tempo supplementare. Chiude i conti Ibrahimovic con la sua prima rete a San Siro dal suo ritorno.

Iago Falque al Genoa. Lecce: Barak e Cetin - Taglio basso dedicato al mercato, che entra nel vivo con gli ultimi tre giorni di trattative. E' un Genoa scatenato quello che si assicura anche Iago Falque dal Torino, mentre sempre in zona lotta per non retrocedere il Lecce chiude i colpi Barak dall'Udinese e Cetin dalla Roma. Sfuma il passaggio di Pjaca al Cagliari, con i sardi che chiudono per Gaston Pereira.