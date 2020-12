L'apertura del Corriere dello Sport: "Addosso al Milan!"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina titolando: "Addosso al Milan!". I rossoneri sono stati fermati ieri sera dal Parma, con i crociati capaci di andare avanti per due reti a zero, salvo venire recuperati in pieno recupero da Theo Hernandez. Inter, Juventus e Napoli recuperano così due punti alla banda di Pioli, rendendo infuocata la volata di Natale. I nerazzurri vincono in rimonta soffrendo non poco a Cagliari, mentre la Juventus supera il Genoa grazie al ritorno al gol di Dybala e alla doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo, che raggiunge Ibrahimovic in vetta alla classifica marcatori. Rimonta anche per il Napoli sulla Sampdoria, con le reti dalla panchina di Lozano e Petagna.

E la Roma bussa forte alla zona Champions - Non c'è partita a Bologna, con la Roma che dopo soli 15 minuti ha già trovato la via della rete quattro volte, scatenando l'ira di mister Mihajlovic: "Non si può perdere così, andremo in ritiro fino a Natale!". Giallorossi ora sesti, a due lunghezze dalla Juventus e dal Napoli, che occupano i posti Champions.