L'apertura del Corriere dello Sport: "All INter"

"All INter": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Si parla di mercato e dei colpi dell'Inter. Scatenati i nerazzurri, pronti a chiudere 4 colpi a stretto giro di posta. Stretta finale per Eriksen, mezzala in uscita dal Tottenham. Preso l'esterno del Manchester United, Ashley Young, oggi sarà a Milano per le visite mediche. Si lavora per chiudere Giroud con il Chelsea. Scambio Politano-Spinazzola con la Roma da definire e vicino alla chiusura: inserito l'obbligo di riscatto condizionato alle presenze. Zhang si gioca tutto per portare lo Scudetto.

La Coppa Italia - "Roma, ora Sarri": i giallorossi vincono senza grossa fatica in casa del Parma. Una doppietta di Lorenzo Pellegrini manda avanti la formazione giallorossa che al prossimo turno sfiderà la Juventus a Torino. Intanto arriva il difensore Ibanez dall'Atalanta.

Bilancio Juve - "La Juve allarma la UEFA: bilancio preoccupante". Per gli esperti Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt sono la causa delle sofferenze. Serviranno 157 milioni di euro di plusvalenze.

Colpo Napoli - Il Napoli pensa al futuro. Dopo essersi assicurato Lobotka e Demme, gli azzurri stanno per ingaggiare il difensore Rrahmani. "Rrahmani, è Napoli: oggi visite e firma". Il difensore firmerà per gli azzurri e si unirà al gruppo a partire da giugno. Poi Amrabat.

Rinnovo Lazio - La Lazio prova a blindare i suoi campioni. "Luis Alberto-Lazio: rinnovo più vicino". Lo spagnolo può prolungare con la società biancoceleste. Poi toccherà a Lulic e a Parolo.

La lite a distanza - Fiorentina e Atalanta continuano a litigare a distanza dopo i cori contro Gasperini e la risposta piccata del tecnico della Dea. "Commisso-Percassi: lo scontro è duro". Il presidente viola attacca: "Noi insultati a settembre".