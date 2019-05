© foto di Giulio Falciai

"Allenatori li cambiano tutti". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito del cambio nelle panchine che avverrà nel campionato italiano. Il quotidiano divide la prima pagina con tre titoli su tre tecnici diversi. "Conte: l'Inter lo copre d'oro". Questo il primo titolo sul mister ex Juventus che sembra essere il sostituto di Spalletti. I neroazzurri avrebbero offerto un contratto mostruoso: 36 milioni netti in tre anni. La firma entro sabato.

"Rino. Ciao Milan vede Gazidis e si dimette" - Il secondo titolo è a proposito del tecnico del Milan che, secondo il quotidiano, il lungo incontro tra il mister e l'ad rossonero sancisce la chiusura di questo rapporto.

"Gasp. Vuole un'altra Roma" - Il terzo e ultimo titolo è dedicato all'allenatore dell'Atalanta molto vicino alla società giallorossa. Gasperini sta valutando l'offerta ma vorrebbe firmare solo con delle garanzie tecniche.