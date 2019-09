L'apertura del Corriere dello Sport, Ancelotti: "Mi vergogno del San Paolo"

"Mi vergogno del San Paolo": così il Corriere dello Sport in primo piano quest'oggi. Carlo Ancelotti spara a zero sulle condizioni dello stadio napoletano e si scaglia contro Regione e Sindaco. Il tecnico di Reggiolo, alla seconda stagione sulla panchina del Napoli, non ci sta e attacca: "Ho accettato di giocare fuori le prime due partite per favorire la ristrutturazione ma Comune e Regione hanno disatteso gli impegni già stabiliti". Una dura critica e una dura presa di posizione da parte dell'allenatore: servirà a smuovere qualcosa?

Cristiano Ronaldo - L'attaccante della Juventus ha realizzato uno storico poker in Nazionale e continua a battere record su record. "CR7 non molla mai" scrive il quotidiano romano. Padrone della Juve, quattro gol martedì con la maglia del Portogallo. A quasi 35 anni Cristiano è affamato come il primo giorno e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

I procuratori - Doppio box dedicato ai procuratori. "Riciclaggio: due arresti in Belgio". Molti acquisti sotto accusa: Mitrovic al Fulham l'affare da cui è partito tutto con il procuratore fra gli altri di Courtois, arrestato. Procuratori in primo piano anche per gli incassi dopo il recente calciomercato estivo. "Procuratori, che incassi: 480 milioni". Maxi-guadagni nell'ultima sessione del mercato estivo.