"Antonio non passa più": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Inter sconfitta in casa per 1-2 contro il Barcellona già qualificato e privo di Messi e altri campioni. I catalani, imbottiti di riserve, vanno in gol con Carlos Perez. Lukaku trova il pari ma Ansu Fati nel finale condanna l'Inter alla 'retrocessione' in Europa League. Conte: "Molti errori, siamo delusi".

Il Napoli - "Carlo passa e chiude": il tecnico del Napoli invece guida i suoi alla vittoria contro il Genk. Trionfo azzurro con il 4-0 firmato Milik (tripletta) e un gol di Mertens su rigore non bastano ad Ancelotti che viene esonerato nonostante il passaggio agli ottavi. La cena con De Laurentiis sancisce l'addio: nella notte la nota che annuncia l'esonero.

Champions - Oggi in campo anche Juventus e Atalanta con umori diversi: bianconeri già qualificati e già certi del primo posto, Dea a caccia di una storica impresa. "La Juve si allena a Leverkusen (ore 21). L'Atalanta cerca l'impresa in Ucraina contro lo Shakhtar (ore 18.55)".