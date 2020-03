L'apertura del Corriere dello Sport: "Arrivederci Tokyo"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Arrivederci Tokyo". L'UEFA oggi confermerà lo spostamento dell'Europeo all'estate 2021, mentre il CIO starebbe valutando lo spostamento dei Giochi Olimpici di Tokyo di due anni. Si vuole decidere prima che la fiaccola arrivi in Giappone. Da oggi a Losanna si terranno i primi incontri per valutare lo spostamento delle Olimpiadi, con le federazioni e i comitati olimpici che chiedono lo spostamento e non solo di pochi mesi.

Campionato fino a luglio. Lega pronta - Taglio laterale dedicato al nostro campionato, che potrebbe proseguire fino ai primi di luglio. I club di A si preparano ad una partenza ritardata che difficilmente consentirebbe di portare a termine la competizione entro il 30 di giugno. La Serie A sta studiando le mosse per permettere al campionato di proseguire fino a luglio, quando i contratti saranno scaduti, a partire dai prestiti. Così sono al vaglio delle ipotesi alcune deroghe.

Ansia Florenzi. Fa il tampone a Valencia - Taglio basso dedicato ad Alessandro Florenzi, esterno del Valencia, eliminato dalla Champions la scorsa settimana dall'Atalanta. Per l'ex giallorosso sono ore di attesa, dopo aver effettuato il tampone per la positività al Covid-19: sono già diversi i componenti della squadra spagnola ad essere risultati positivi.