L'apertura del Corriere dello Sport: "Attacco al calcio"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Attacco al calcio". Il Viminale apre agli allenamenti individuali, ma Spadafora vuole chiudere il calcio. Il Ministro dello Sport si sente scavalcato e chiede al Premier Conte un decreto per chiudere il campionato: "Non è cambiato nulla, la preparazione collettiva riprende dal 18 maggio. E di riprendere a giocare non se ne parla". Ma nel frattempo anche dal comitato tecnico-scientifico arriva un altro segnale positivo.

Inter da domani al lavoro. E Sarri richiama CR7 - Da domani riapriranno le porte di Appiano e inizieranno le prima sedute di allenamento volontarie individuali, dopo aver svolto esami e visite. E nel frattempo la Juventus richiama tutti i suoi giocatori all'estero, tra cui CR7 che in giornata dovrebbe essere a Torino, nonostante qualche problema con il piano di volo. Al rientro, 14 giorni di isolamento per tutti coloro che erano all'estero.

"Test a raffica, così si evita la quarantena" - Parole del virologo Andreoni che dichiara: "Se un atleta risulta positivo si può pianificare una batteria di tamponi a cui sottoporre tutti colori che hanno avuto contatti". I test sierologici saranno preferiti ai tamponi e nel protocollo sanitario potrebbe essere previsto che i tamponi vengano fatti solo nel caso in cui vengano riscontrati anticorpi nei test molecolari, di modo che si possa verificare se il virus sia ancora attivo.