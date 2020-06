L'apertura del Corriere dello Sport: "Avanti tutta"

"Avanti tutta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento ai verdetti della Figc: "Oggi la Federazione rilancia playoff e algoritmo. Scontata la bocciatura del documento votato dalla Lega di Serie A. Gravina vuole portare avanti il programma concordato con il governo: in caso di stop sentenze in base ai risultati o alla media punti ponderata".

Champions a Lisbona con il pubblico - Spazio in taglio alto al luogo in cui si disputerà le ultime gare di Champions. Francoforte si tira indietro, la fase finale si giocherà in Portogallo in due stadi cari a CR7: la prossima settimana l'ufficialità.

Notti di Coppa, stadi blindati - All'Allianz Stadium e al San Paolo porte chiuse per il ritorno delle semifinali di Coppa: controlli per i 300 autorizzati ad entrare. Dybala: "Non sono al top, ma si riparte". Milan, Rebic unica punta contro la Juve. Ruiz-Eriksen: che duello in Napoli-Inter.