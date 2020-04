L'apertura del Corriere dello Sport: "Avviso ai presidenti"

vedi letture

"Avviso ai presidenti": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. C'è il piano del Governo per ripartire a maggio ma è scontro tra Lega e calciatori: il sindacato alza la voce. Calcagno (AIC) detta le condizioni: "Vogliamo concludere i campionati, basta anteporre interessi personali al bene del calcio. Ma a pagare non possono essere solo i calciatori". Il nodo degli stipendi sospesi. Chiudono i campionati giovanili: non si assegna lo Scudetto Primavera?

L'intervista - Di spalla spazio all'intervista esclusiva realizzata con il presidente della Fiorentina. "Commisso: "Voglio investire ancora"". Il numero uno dei viola: "In USA ci sono industriali ricchissimi che vogliono entrare nel mondo del calcio ma chiedono leggi più snelle per fare gli stadi. Non vedo l'ora di tornare a Firenze e baciare tutti".

Mister miliardo - "Ronaldo 1.000.000.000 dollari": con i 109 milioni di euro guadagnati nel 2019, il portoghese diventa il terzo sportivo al mondo a raggiungere in carriera la quota di un miliardo dollari di guadagno. Ma Messi resta il numero uno: lo scorso anno ha guadagnato 127 milioni.

L'attacco - Duro attacco di Romelu Lukaku al sistema calcio: "Fermati solo dopo il primo positivo. Occorreva il caso nella Juventus per lo stop, non è normale. Conta solo la salute".

Casa Lazio - Il centrocampista centrale della Lazio alle prese con un problema fisico. "Lazio, ora Leiva valuta l'intervento al ginocchio". La decisione è legata ai tempi di rientro. In caso di operazione recupero tra un mese.

Calciomercato - "Avanti Roma: ecco i colpi che studia Fonseca": Gotze, Pedro, Carlos Augusto e Gravenberch i nomi più graditi. "Boga nel mirino del Napoli: 'Giocatore importante'": il ds del Napoli parla positivamente dell'esterno del Sassuolo.