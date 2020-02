"Balla CR7". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento al portoghese: "Da Sanremo a Verona (20.45) Cristiano a caccia del gol nella decima gara di fila. Sarri loda Georgina e carica il suo campione per abbattere il muro di Juric: "Ha dormito le ore giuste, sarà in forma". Rebus tra Dybala e Higuain",

Arbitri e Var Iachini punge: c'è troppa discrezionalità - Spazio in taglio laterale in riferimento alle parole dell'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini che in conferenza stampa ella giornata di ieri ha puntualizzato con toni pacati: "Se ci sono delle regole vanno applicate per tutti".

Roma fantasma, il Bologna vola - Titola così in taglio alto in prima pagina il quotidiano su un alto crollo da parte dei giallorossi: all'Olimpico è 2-3: "Sinisa sorprende Fonseca con il lampo di Orsolini e Barrow (2 gol). Giallorossi fischiati: secondo ko consecutivo. Lite Kolarov-tifosi. Espulso Cristante".