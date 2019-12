"Bar Juve". Così titola l'edizione odierna in prima pagina del Corriere dello Sport a proposito dei bianconeri. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain insieme? Discorsi da bar, aveva tagliato corto il tecnico Maurizio Sarri. Ma l'insostituibilità dell'argentino ex Palermo ha rimesso in discussione i piano dell'allenatore della Juventus. E i gol degli altri due confortano la sua svolta.