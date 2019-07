L'apertura del Corriere dello Sport: "Beffa Pepè. Lukaku: chiave Dybala"

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al calciomercato e alla trattativa per Nicolas Pepe, giocatore voluto dal Napoli ma più vicino all'Arsenal: "La beffa di Pepe", titola infatti il quotidiano che spiega come Londra sia più vicina di Napoli in questo momento: "Sorpasso inglese con un'offerta di 80 milioni cash più un ingaggio di 5 milioni l'anno ma De Laurentiis è già pronto a fare un rilancio".

LA JUVE SU LUKAKU - Se la Roma sembra pronto a convincere Higuain a vestire di giallorosso: "La Roma tratta con Higuain, via libera dalla Juve", si legge nel taglio basso, la Juventus continua ad insistere per Lukaku: "Lukaku alla Juve, la chiave è Dybala. Paratici può soffiare all'Inter la punta in cima alla lista di Conte. Decisiva la risposta dell'argentina: il Manchester United lavora per il sì".