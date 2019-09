"Belottimo": gioco di parole nel titolone centrale del Corriere dello Sport e apertura dedicata chiaramente alle vicende della Nazionale. L'Italia va sotto in Armenia ma poi rimonta e vince 1-3 con una doppietta di Belotti e un gol del romanista Pellegrini. Mancini dopo la gara: "E' stata dura ma lo sapevo". Il tecnico aveva sottolineato le difficoltà delle sfida anche alla vigilia, parlando di giocatori armeni più avanti di condizione rispetto ai calciatori italiani che hanno disputato solo 2 gare di campionato sin qui. Domenica la seconda sfida in trasferta, contro la Finlandia: sarà caccia alla sesta vittoria consecutiva. Pellegrini, gol e applausi a Mkhitaryan: "E' un campione, lo aspettiamo a Roma".

Sarri non fa sconti Maurizio Sarri si appresta a tornare in panchina. L'allenatore della Juventus è in netta ripresa, dopo la polmonite che gli ha impedito di guidare i suoi nelle prime due sfide della stagione contro Parma e Napoli, e prenderà posto in panchina nella gara contro la Fiorentina, valida per la terza giornata di campionato. "Sarri non fa sconti" scrive il giornale romano nel taglio alto, parlando della nuova vita juventina del tecnico, condannato a vincere ma senza rinnegare se stesso: è la vita dura dell'allenatore nella Juve dei troppi campioni.