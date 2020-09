L'apertura del Corriere dello Sport: "Benedetta Juve"

"Benedetta Juve" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Esordio vincente in panchina per Andrea Pirlo: battuta 3-0 la Sampdoria allo Stadium, decidono Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Il tecnico a fine gara: "Saprò gestire Ronaldo, conosce bene il suo fisico. Tridente? Troverò il giusto equilibrio". Paratici su Dzeko: "Non c'è solo lui. Suarez sfumato".

Sorriso azzurro - "Napoli, così Osi". Vittoria del Napoli in casa del Parma con il punteggio di 2-0. Decisive le mosse di Gattuso. Al Tardini, l'ingresso in campo di Osimhen dopo un'ora di gioco ha cambiato volto alla partita. In gol Mertens e Insigne. Gattuso elogia il nigeriano: "Attaccante di qualità e umiltà".

L'arrivo - "Lo sbarco di Vidal: 'Inter, eccomi'". Il cileno è arrivato nella serata di ieri a Milano, oggi visite mediche e firme con il suo nuovo club. E in tv Conte studia Kanté.

I rossoneri - "Milan, Ibrahimovic sfida l'amico Mihajlovic". Spazio anche al Monday night in programma stasera a San Siro: in campo il Milan e il Bologna.