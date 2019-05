L'apertura del Corriere dello Sport: "Biancocelestiale"

© foto di Mattia Verdorale

"Biancocelestiale". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport che in prima pagina dedica il proprio titolo alla vittoria della Coppa Italia di ieri sera della Lazio: "Milinkovic e Correa illuminano l'Olimpico, Atalanta battuta 2-0 e a Lazio alza al cielo la settima Coppa Italia della sua storia. Inzaghi: "Decisivi i cambi", Gasperini: "Rigore netto, è grave".

Incontro Allegri-Agnelli - "Max, il giallo della cena". Spazio anche al futuro della panchina bianconera considerando che ieri era previsto un vertice tra il presidente della Juve e Allegri: "Agnelli-Alegri: incontro sulla nuova Juve fino a notte fonda tra depistaggi e smentite. Il mercato, le distanze e il contratto".

L'intervista a Montezemolo - Sempre in prima pagina spazio ad una lunga intervista all'ex preisdente della Ferrari nella quale ha parlato dell'addio di De Rossi alla Roma: "De Rossi via una follia. Non ho mai visto una cosa del genere". Queste le parole di Montezemolo. Intanto i tifosi a Trigoria contestano e anche Totti non è più sicuro di restare...