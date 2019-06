L'apertura del Corriere dello Sport: "Buffon: Sarri è un'altra storia"

"Sarri è un'altra storia". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, ma il virgolettato appartiene a Gianluigi Buffon. Il quotidiano propone in primo piano un'intervista esclusiva all'ex portiere della Juventus, ora svincolato, che parla dell'approdo di Sarri in bianconero e chiede di non toccare le stelle di Conte. "Cosa cerco oggi? L'emozione", si legge ancora nel suo virgolettato.

Ciao Roma. Non può non soffermarsi anche sull'addio di Francesco Totti alla Roma il Corriere dello Sport. "Roma, che brutta fine", è il titolo dedicato alla vicenda, specificando che la decisione dell'ex numero 10 è già presa: domani andrà via. Non ci saranno passi indietro, il clamoroso divorzio sarà annunciato in una sala del Coni e per Francesco potrebbe profilarsi un futuro in FIGC.

Europeo. Oggi è anche il giorno del debutto all'Europeo Under 21, per la prima volta ospitato dall'Italia, per la nazionale di Luigi Di Biagio. "U21, a noi l'Europa", titola il quotidiano romano in taglio basso. E' già tutto esaurito a Bologna per la sfida di stasera contro la Spagna, una delle più affascinanti della rassegna. E Di Biagio ha già suonato la carica: "Arriveremo in fondo".