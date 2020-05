L'apertura del Corriere dello Sport: "Bundesboom. Ma in Italia è caos"

"Bundesboom. Ma in Italia è caos" scrive il Corriere dello Sport in apertura, quest'oggi. Il ritorno del campionato tedesco regista notevoli picchi di audience in tutto il mondo. Anche da noi mezzo milione di spettatori. Ieri il 2-0 del Bayern firmato Lewandowski. Intanto la Liga e il calcio turno provano a ripartire. In Serie A però è ancora caos. Allenamenti e quarantena: la Serie A in un vicolo cieco. Le norme contenute nel nuovo decreto del governo impediscono la ripresa degli allenamenti collettivi. La FIGC invia a Spadafora il protocollo modificato e la parola torna al CTS.

Parla Spalletti - "Troppo dolore, ora giochiamo". Torna a parlare Luciano Spalletti. L'ex tecnico di Inter e Roma: "Per la gente il campionato può ridare normalità. Totti? Gli auguro una grande carriera. Che gioia all'Inter".

L'intervista - Parola a Walter Samuel, ex difensore di Inter, Real Madrid e Roma. L'ex centrale ha parlato in esclusiva al Corriere: "Il calcio deve ripartire subito". Ancora The Wall: "La gente vuole ancora spettacolo. Visto in Germania?".