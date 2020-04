L'apertura del Corriere dello Sport: "Calcio, stai sbagliando!"

"Calcio, stai sbagliando!", titola il Corriere dello Sport oggi in prima pagina, riportando le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano parla così: "Io avrei chiuso FIGC, AIA, Lega, AIC, UEFA e TV in una stanza e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso. Invece si procede a vista ed in ordine sparso. Spero che dal 4 maggio ci si possa allenare.La Pellegrini ha ragione, il danno è generale".

I medici dettano le regole: la Serie A riparte in ritiro - Taglio alto dedicato alle ultime notizie in termini di ripartenza del campionato, con il comitato scientifico pronto a redigere il protocollo per la ripresa degli allenamenti, che tutte le squadre dovranno osservare. La Lega valuta di riavviare la stagione a fine maggio, con le semifinali di Coppa Italia sulla RAI.

Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto - In taglio basso si parla della possibile modifica al regolamento per aiutare i club al momento della ripartenza, concedendo cinque sostituzioni anziché le canoniche tre. Grandi vantaggi per i club che ancora sono impegnati nelle Coppe, che potranno sfruttare un maggiore turnover, mentre la Lazio ha una rosa più corta e potrebbe essere più in difficoltà.