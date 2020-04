L'apertura del Corriere dello Sport: "Cambiate il decreto"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Cambiate il decreto". Sono parole dell'Assocalciatori, che ieri ha avuto una dura presa di posizione nei confronti del decreto che vieta l'allenamento nei centri sportivi: "Discriminatoria e illogica la scelta di impedirci il lavoro individuale nei centri sportivi. Norme da rivedere". Oggi la lettera della Lega Calcio al Governo mentre sale la tensione con la FIGC.

Spagna e Germania al via. Francia stop - Non solo in Italia il calcio prova a ripartire: in Spagna il ministro Sanchez annuncia che da lunedì ci sarà il via a sedute individuali ed in seguito a quelle collettive. In Germania le regioni tedesche danno l'ok al riavvio delle manifestazioni sportive. Anche in Inghilterra sono pronti a ripartire. Solo in Francia è arrivato ieri uno stop definitivo: "La stagione è conclusa. Si ripartirà a settembre con la stagione 2020/2021.

Il report del CONI per giocare sicuri - Taglio basso dedicato al dossier ricevuto dal Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, con le valutazioni di rischio per ogni sport. Poche minacce per il tennis, mentre il calcio non raggiunge mai il codice rosso. Con codici che vanno da 0 (rischio nullo), a 4 (rischio elevato), il calcio non raggiunge mai quota 4: si dovrebbero però prendere diverse precauzioni, dalle mascherine in panchina al distanziamento sociale.