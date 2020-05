L'apertura del Corriere dello Sport, Capello: "E' lo Scudetto dei nervi"

vedi letture

"E' lo Scudetto dei nervi" dice Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport. Dallo stop allo sport, fino alla ripresa del campionato: ecco tutte le verità dell'ormai ex tecnico. "Temo gli infortuni più del virus, difficile giocare senza pubblico. La Lazio ha un vantaggio: nessuno ha lasciato Roma. Chiellini contro Balotelli? Il calcio si gioca, non si racconta. Il problema sono i social".

La ripartenza - "Via libera ai teatri. Oggi tocca al calcio" scrive il quotidiano romano. C'è l'ok agli spettacoli da giugno. La Serie A deve ancora attendere. Allenamenti di gruppo: il CTS pronto al sì. La FIGC e la Lega chiedono all'UEFA di giocare fino a Ferragosto.

Il caso - "Francia, furia Lione: 'Torniamo indietro'". L'Olympique del presidente Aulas, avversaria della Juventus in Champions League, ha chiesto che la Ligue 1 riprenda: "Molti club a rischio fallimento".

Il ritorno - "Sbarca Ibrahimovic, il Milan si riaccende". Lo svedese, partito il 12 marzo per la Svezia, rientra oggi in Italia e dovrà stare in quarantena per 2 settimane. Incerto il suo futuro.

La lettera - Balata ci scrive: "La B vale la A": lettera del presidente della Lega di B al Corriere.