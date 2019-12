"Scudetto per 4". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Lo fa con un'intervista esclusiva a Fabio Capello, secondo il quale per lo scudetto lotteranno ben quattro squadre: "Se la giocano Inter, Juve, Lazio e Roma. Inzaghi ha riportato il calcio al suo abc. E' la qualità che fa il bel gioco. Da noi non si dribbla più e gli arbitri fischiano troppo. Ho un'idea per il Var. Domani in Champions si vedrà chi ha personalità". Queste alcune dichiarazioni dell'ex allenatore riportate in prima pagina.

Crisi Fiorentina - "Montella all'angolo, fiducia a scadenza". Spazio in taglio alto alla quarta sconfitta consecutiva dei viola. Cade anche a Torino (2-1). Per Montella saranno decisive le sfide con Inter e poi Roma. Commisso molto arrabbiato per l'andamento della squadra.

Casa rossonera - "Il Milan riparte, Bologna piegato". Spazio in taglio alto anche alla vittoria del Milan sul campo del Bologna per 2-3 grazie ai gol di Piatek, Bonaventura e Hernandez.

Crisi Napoli - "Carlo tiene duro e non si dimette". Spazio in taglio laterale al momento difficile che sta attraversando il Napoli. Anche il tecnico non se la passa bene ma ha ribadito che andrà avanti. Domani il test durissimo con il Genk in Champions.