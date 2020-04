L'apertura del Corriere dello Sport: "Chi si ferma è fuori"

"Chi si ferma è fuori": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Spazio al monito dell'UEFA dopo lo stop imposto dal Belgio che ha cancellato i play-off decretando il Brugge campione (mancava un turno alla fine del campionato regolare, la formazione di Clement aveva 14 punti di vantaggio sulle altre). Lettera di UEFA ed ECA alle Leghe: "I campionati vanno conclusione, pena l'esclusione dalle Coppe". In campo fino al 3 agosto.

L'intervista - Parla Gozzi, il patron della Virtus Entella, formazione di Serie B: "Bisogna ripartire per evitare il crac. Molte società rischiano il fallimento" le parole del presidente del club ligure.

L'emergenza in Europa e in Africa - "Liga, via alla cassa integrazione": una decisione forzata per i club spagnoli che andrà applicata a tutti i tesserati dopo l'emergenza per il virus. "La Premier taglia quasi un miliardo": stipendi ridotti e a inizio maggio nessuna ripresa. "Test vaccini: in Africa è bufera": Eto'o e Drogba non ci stanno: "Sperimentare da noi? Mai".