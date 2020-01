"Chiamatemi Golazo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport sul nuovo acquisto dell'Inter Christian Eriksen: "Il danese infiamma già il popolo interista: Pochettino gli diede questo soprannome per la bellezza dei suoi gol. Quanto entusiasmo a Milano per il danese, che firmerà un contratto fino al 2024. pronto per Conte già domenica a Udine. Ansia per Lautaro, oggi il giudice può fermarlo per 2 o 3 giornate: rischia il derby e anche la Lazio".

Sarri, il caso mentalità - Spazio in taglio alto in prima pagina alla Juventus di Maurizio Sarri: "Juve, la sconfitta di Napoli lascia sul terreno numerose scorie. Il tecnico s'interroga, mentre una sua frase ("preferisco perdere al San Paolo che altrove") scatena una tempesta sui social".

Kobe, il supereroe amato dai supereroi - Spazio in taglio laterale alla morte prematura a causa di un incidente in elicottero della leggenda del basket Kobe Bryant: "Il mondo lo piange, le lacrime di un'America sgomenta e del mondo intero: era un idolo per tutti, anche per i miti dello sport".