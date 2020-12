L'apertura del Corriere dello Sport: "Chiesa consacrato"

"Chiesa consacrato" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando della vittoria della Juventus in Champions League contro la Dinamo Kiev ma soprattutto del primo gol in Champions League per Federico Chiesa. L'ex Viola finalmente grande protagonista: Fede segna, sbloccando la gara, ed entra nel gol di Ronaldo (a quota 750) e Morata. L'applauso di Pirlo: "Siamo sempre più squadra".

La Lazio - "Arrembaggio Lazio, manca solo un punto". La Lazio pareggia in casa del Borussia Dortmund grazie al gol del solito Ciro Immobile. Sfiorata l'impresa a Dortmund. Con il Bruges all'ultima giornata basterà un pari.

Europa League - Stasera in campo le italiane per l'Europa League. "Gattuso: Napoli al veleno con l'AZ", Rino chiede ai suoi l'ultimo sforzo per la qualificazione. "Fonseca cambia la Roma di Coppa", pronto il turnover. "Milan, C'è Pioli: Attenti al Celtic", torna in panchina il tecnico dopo due settimane con il Covid.