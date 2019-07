L'apertura del Corriere dello Sport: "Chiesa,ha vinto Rocco"

"Chiesa,ha vinto Rocco". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Fiorentina. Il muro di Commisso ha retto l'urto: Paratici, che spingeva il giocatore allo scontro, è rimasto spiazzato. Viola euforici: boom abbonamenti.

Higuain, accordo Juve-Roma - Questo il titolo in prima pagina in taglio basso del giornale sull'attaccante argentino. La promessa dei bianconeri e il pressing di Paratici: patto per il Pipita in giallorosso.

Uccidono il calcio - Così titola in taglio alto il corriere sui pirati della televisione. La Lega, infatti, lancia l'allarme: individuare e spegnere i siti illegali e inasprire le sanzioni.