L'apertura del Corriere dello Sport: "Chiesa-Juve ricomincia"

"Chiesa-Juve ricomincia. Federico potrebbe rompere con Commisso". Una bella notizia per i tifosi bianconeri e una brutta per quelli della Fiorentina nell'apertura del Corriere dello Sport. Oggi in edicola anche maggiori dettagli: "I bianconeri hanno l'ok del calciatore. Il patron viola è deciso a tenerlo: si avvicina il momento della verità".

Juventus scatenata - Nel frattempo i campioni d'Italia si portano avanti col lavoro: "De Ligt ci siamo: presto il via libera dell'Ajax: sul tavolo una nuova offerta da 67 milioni più bonus", per una trattativa che sta finalmente per chiudersi.

Barella il nerazzurro - Nel taglio alto spazio all'ultimo acquisto per la squadra di Conte: "Inter, Barella è tuo. Al Cagliari 45 milioni più 4 di bonus "difficili". Oggi le visite mediche" la titolazione con il fotomontaggio del centrocampista in maglia nerazzurra. Ci sono problemi, però, per un'altra trattativa: "Ma Lukaku diventa inaccessibile: lo United è salito a 85".

Roma-Tottenham, l'incontro - "Alderweireld: la Roma dagli Spurs. Trattativa caldissima". Così il Corriere, di spalla, analizza la trattativa fra i capitolini e il club inglese per arrivare al difensore belga che ha una clausola di 28 milioni.

Problemi in casa Nainggolan - L'esclusione del centrocampista da parte dell'Inter del futuro ha fatto discutere. Ma passa in secondo piano, in casa del belga, viste le ultime notizie: "La battaglia di Lady Nainggolan. Annuncio shock sui social. Claudia, moglie di Radja, parla della sua malattia: 'Oggi inizio la chemio, non perdo il sorriso'".