L'apertura del Corriere dello Sport: "Ci stanno tutti!"

"Ci stanno tutti!", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola a proposito della votazione dei club della massima serie al termine dell'assemblea di Lega di ieri pomeriggio, in cui all'unanimità si è votato per la ripresa del campionato. Oggi il vertice con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. I club hanno trovato unità di fronte al rischio di un contenzioso con Sky sui diritti TV. La UEFA raccomanda alle cinque leghe principali di concludere la stagione, e detta le regole in caso di stop.

Roma, Friedkin brusca frenata - Sembrava ormai tutto fatto per la cessione della Roma al texano Friedkin, ma l'emergenza Coronavirus ha cambiato tutte le carte in tavola ed ora il magnate va verso il disimpegno. James Pallotta valuta un rimpasto societario. E nel frattempo annuncia ad Edin Dzeko che non onorerà l'ingaggio da 7.5 milioni di euro: o verrà spalmato su più anni o si andrò verso la cessione.

Gabbiadini: "Coraggio, ce la faremo" - E' stato uno dei primi giocatori di Serie A a contrarre il Covid-19, ora Manolo Gabbiadini, completamente ristabilito, parla al Corriere dello Sport: "Sto bene, ma ho vissuto un incubo. Che dolore le bare di Bergamo. Mi mancano i miei compagni e il calcio: l'obiettivo è ripartire. Ho scritto una lettera alla mia Bergamo: sapremo rialzarci presto!".