L'apertura del Corriere dello Sport col successo dell'Inter: "L'avviso di Conte"

L'Inter supera senza problemi il Bologna e vola al secondo posto, a -2 dal Milan capolista. "L'avviso di Conte", titola il Corriere dello Sport in apertura, facendo riferimento proprio a questo tema in prima pagina, specificando che prima però i nerazzurri dovranno pensare alla qualificazione agli ottavi di Champions League nell'ultimo match decisivo contro lo Shakhtar.

La Juve gode nel finale. In taglio alto sul Corriere dello Sport ci si sofferma ovviamente sul successo della Juventus nel Derby della Mole contro il Torino. "Juve, teste da derby", titola il quotidiano sottolineando la rimonta riuscita grazie alle incornate di McKennie e Bonucci. Spazio anche all'editoriale di Roberto Perrone: "Una fotocopia sbiadita", il titolo per ricordare che il primo derby da allenatore per Pirlo è stato vinto come l'ultimo vissuto da giocatore nel 2014: giocando così così e vincendolo nel finale.

Questione Maradona. Neanche dopo la sua morte Diego Armando Maradona viene lasciato in pace. Per fortuna c'è chi lo fa solo per omaggiarlo, come Napoli, che ieri gli ha dedicato una stazione dopo avergli già intitolato lo stadio, dall'altro ieri il 'Diego Armando Maradona' e non più 'San Paolo'. Tema affrontato dal Corriere dello Sport in prima pagina: "Napoli in ginocchio da Diego. Ma è battaglia per l'eredità".