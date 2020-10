L'apertura del Corriere dello Sport col successo dell'Inter: "Sulle spalle di Lukaku"

"Sulle spalle di Lukaku". E' questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, che si sofferma sul successo dell'Inter contro il Genoa. L'attaccante belga va ancora a segno e regala i tre punti ad Antonio Conte. Intanto si ferma ancora l'Atalanta: dopo il k.o. con il Napoli, arriva anche quello interno subito per mano della Sampdoria.

La Lazio va. In taglio alto sul Corriere dello Sport ampio spazio alla vittoria della Lazio contro il Bologna. "Il Mago e Ciro lanciano la Lazio", titola il quotidiano romano, facendo riferimento alla grande prova di Luis Alberto, oltre che del solito Ciro Immobile, autori dei due gol biancocelesti.

Tandem bianconero. In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è spazio per la Juventus, chiamata a scendere in campo stasera nel posticipo serale contro l'Hellas Verona allo Stadium. Andrea Pirlo è pronto a lanciare Paulo Dybala, di rientro per la prima volta dal primo minuto accanto ad Alvaro Morata: "Morata ritrova la Joya, che coppia per Pirlo", titola il quotidiano.