L'apertura del Corriere dello Sport: "Colpi di Spillo"

"Colpi di Spillo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Le sentenze del campione del mondo sulla nostra Serie A, intervistato in esclusiva dal Corriere. "Sarri, non basta lo Scudetto. Il suo gioco non si è visto. Svolta con la Champions". Stasera i bianconeri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium. "Conte, troppe lamentele. Inutile incolpare gli altri. Trionfa se azzecca il mercato". Domani i nerazzurri a Ferrara con la SPAL.

Serie A - "Tsunami Atalanta, la Lazio cerca il controsorpasso". Trionfo della Dea nel derby contro il Brescia. Vincono i bergamaschi per 6-2 con tripletta di Pasalic. Gasperini vola a 93 gol e sale al secondo posto. La Lazio prova a reagire contro l'Udinese.

Futuro giallorosso - "Fonseca accelera, si gioca la Roma". Alle 21.45 il Verona all'Olimpico. Il tecnico vuole la terza vittoria consecutiva per l'Europa e per la conferma.

Colpo azzurro - "Osimhen-Napoli. Il sì a Porto Cervo". Giuntoli incontra il giocatore che dà il via libera. Il nodo sono i nuovi agenti. Oggi per Gattuso esame Mihajlovic a Bologna.

L'affondo - "Mou e Klopp, che attacco a Pep". I due tecnici di Tottenham e Liverpool hanno parlato della sentenza del TAS che ha riammesso il City in Champions: "Il City in Champions è una grande vergogna. Per il calcio è stata una giornata nera".