L'apertura del Corriere dello Sport: "Colpi gran riserva"

"Colpi gran riserva": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è ovviamente al calciomercato che chiuderà i battenti alle ore 20 (tutti gli aggiornamenti in diretta su Tuttomercatoweb). Slimani e Giroud potrebbero approdare in Italia. Inter e Lazio si sfidano per il francese del Chelsea: Tare ha offerto 3 anni e mezzo di contratto al giocatore ma Conte vuole reinserirsi. Slimani del Monaco l'alternativa per i nerazzurri.

Calciomercato - Ieri piazzati altri colpi, attive le big. "Scatto Milan: Saelemaekers e Robinson": i rossoneri hanno acquistato il giovane esterno, l'erede di Suso, e il giovane terzino sinistro, che rimpiazzerà Ricardo Rodriguez. "Criscito viola: è giallo. Emre Can a Dortmund": notte di riflessione per il capitano del Genoa che potrebbe trasferirsi alla Fiorentina. Emre Can saluta l'Italia e la Juventus per trasferirsi al Borussia Dortmund.

L'intervista - Parla Rocca. "Io, lo zoppo, diffamato come Mia Martini". La federazione ha deciso di passare ai fatti, richiamando l'ex ct della selezione Under 20 italiana Francesco Rocca in federazione. All'ex calciatore della Roma verrà assegnato un ruolo come capodelegazione delle selezioni Under 16, 18 e 20. Di spalla, spazio alle sue parole: "Intransigente quanto lei, non ho avuto spazio come tecnico ma torno in FIGC con orgoglio. Pronto a incontrare chi mi insulta: il dolore ha forgiato la mia vita".

Il caso - "Così Nicchi si allunga il mandato": a fondo pagina spazio alla vicenda che riguarda il capo degli arbitri. Il presidente, al vertice da 11 anni, non vuole arrendersi. L'imbarazzo della FIGC. Intanto, nella Calciopoli toscana, è stato assolto Trefoloni.