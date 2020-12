L'apertura del Corriere dello Sport: "Comanda Milano"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Comanda Milano". Il Milan vince all'ultimo respiro sulla Lazio e resta al comando della classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter che ha battuto per 2 a 1 l'Hellas Verona non senza soffrire. Milanesi che dunque comandano la classifica e allungano sulle inseguitrici, con Roma e Sassuolo distanti rispettivamente sette ed otto lunghezze dai rossoneri.

La Roma sul podio - I giallorossi battono per 3 a 1 il Cagliari e si portano in terza posizione , in piena zona Champions. Joao Pedro risponde a Veretout, poi Dzeko e Mancini chiudono la gara, per un Natale in alta quota per i colori giallorossi.

Insigne il salvatore - Napoli che soffre tanto con il Torino e che va sotto con una rete di Armando Izzo. Ci pensa però Lorenzo Insigne, a tempo scaduto, a regalare almeno un punto agli uomini di mister Gattuso, che si portano così in quinta posizione, staccando la Juventus.