L'apertura del Corriere dello Sport: "Commisso contro la Juve"

© foto di Mattia Verdorale

"Commisso contro la Juve". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport sul futuro di Federico Chiesa in base alle dichiarazioni rilasciate ieri dal patron viola direttamente da NY: "In Italia troppo potere, in Europa a mani vuote; sono disgustato". Queste le parole del tycoon, e Chiesa poco dopo risponde: "Decideremo insieme".

Mercato Lazio - "75 milioni per Sergej". Spazio anche al futuro di uno dei gioielli biancocelesti ambiti sul mercato internazionale: Sergej Milinkovic-Savic. Per il serbo ci sta provando lo United.

Mercato rossonero - "Milan-Correa stop". Spazio in taglio basso anche alla trattativa tra Milan e Atletico Madrid per portare Angel Correa in rossonero. Con Andrè Silva che non passa le visite mediche al Monaco, è a rischio anche la trattativa per portare l'argentino nel capoluogo lombardo.