L'apertura del Corriere dello Sport, Commisso: "Italia mia, svegliati!"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con un'intervista esclusiva a Rocco Commisso, patron della Fiorentina. "Italia mia, svegliati!" dice il numero uno della Viola. Il presidente della Fiorentina lancia un monito per la ripresa della Serie A e del Paese: "Spero che il campionato ricominci presto, ma ora snelliamo la burocrazia che blocca gli stadi e l'economia. Chiesa? Sono due le condizioni per farlo andare via: che lui me lo chieda e che l'offerta sia adeguata".

La ripartenza - "Anche Milan e Inter per il sì. Gravina: 'Non chiudo il calcio'". Nel taglio alto del giornale, si parla dei club in maggioranza favorevoli alla ripresa ma spunta un documento di alcuni club per fermare tutto. Il presidente della FIGC: "Non sarà il becchino del calcio italiano". Anche gli arbitri studiano la ripartenza: "Il piano per la sicurezza: dal VAR ai test fisici".

Il lockdown violato - "Ritardo Ronaldo: la Juve studia il doppio tampone". CR7 rientrerà a Torino in extremis e nonostante il focolaio a Madeira ha festeggiato il compleanno della nipote con una ventina di persone.

La lite - "Stop alla stagione: lite tra Balata (Lega B) e Ghirelli (Lega Pro)". Il presidente della Lega di B attacca: “Non decide lui”. Il numero uno della Lega Pro: “Il sorteggio? Solo una proposta”.