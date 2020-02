"Voglio un altro calcio". L'edizione odierna del Corriere dello Sport si apre con le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che in esclusiva al quotidiano ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non ce l'ho con la Juve, chiedo decisioni più giuste. Impunito il fallo su Ribery ma la Fiorentina lo ha perso per quattro mesi. E che dire di Chiesa con l'Inter? Bersagliato tutta la gara e senza alcuna sanzione. E la caviglia ne ha pagato le conseguenze".

Lazio, attacco all'Inter - Spazio in taglio alto alla sfida da recuperare per i biancocelesti: stasera all'Olimpico arriva l'Hellas Verona e se la Lazio dovesse vincere scavalcherebbe l'Inter, salirebbe al secondo posto andando a -2 dalla Juve.