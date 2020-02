vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport: "Complesso di coppa"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Complesso di coppa". La Juventus ed il suo asso Cristiano Ronaldo sono condannati a vincere la sfida contro il Lione che si giocherà tra sette giorni. I bianconeri sono capofila del calcio italiano, che porta tre squadre agli ottavi della massima competizione europea e due in Europa League.

L'Atalanta per la storia contro il Valencia - Si apre questa sera la Champions League delle italiane, con l'Atalanta che ospiterà il Valencia a San Siro: prima volta agli ottavi di Champions per gli orobici. Mister Gasperini si attende un'altra prestazione di personalità dai suoi giocatori, grazie anche all'esodo di tifosi nerazzurri che da Bergamo raggiungeranno Milano e San Siro: saranno circa 50 mila le presenze allo stadio. E la Dea non vuole smettere di sognare.

Veleni Roma, la rabbia di Fonseca - Taglio laterale dedicato alla Roma e alla rabbia del tecnico giallorosso Paulo Fonseca, che alla vigilia dei sedicesimi di Europa League contro il Gent risponde alle voci che vorrebbero i senatori della squadra contro di lui per le scelte fatte contro l'Atalanta: "Fake news, sono tutti con me", il tweet del tecnico portoghese. Quel che è certo è che dopo gli ultimi risultati il clima in casa giallorossa non è de migliori.