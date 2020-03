L'apertura del Corriere dello Sport con Cellino: "Game over"

"Game over". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che intervista Massimo Cellino, presidente del Brescia, e riporta la chiacchierata in primo piano. Il patron ex Cagliari e Leeds risponde alle accuse e spegne le speranze, andandoci giù pesante: "Lotito vuole lo scudetto? Diamoglielo. Ma dimentichiamoci il campionato. Quella è la peste".

Dybala e Maldini positivi. "Anche Dybala". E' questo il titolo che campeggia in taglio alto sulla prima pagina del Corriere dello Sport. L'attaccante argentino è il terzo caso in casa Juventus, dopo quelli di Rugani e Matuidi. Anche la fidanzata Oriana ha contratto il virus. Intanto tra i bianconeri anche Douglas Costa è partito, violando l'isolamento. Di ieri anche la notizia del contagio di Paolo e Daniel Maldini: "I Maldini contagiati 'Tutto ok'", si legge nel titolo.

Ciao Gianni. In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per la morte di Gianni Mura, uno delle penne più importanti del giornalismo italiano, scomparso causa arresto cardiaco all'ospedale di Senigallia. "Addio a Ganni Mura, era il poeta del Tour", scrive il quotidiano in prima pagina, ricordando come tra le sue passioni ci fossero ciclismo, calcio e il racconto delle figure meno famose.