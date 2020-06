L'apertura del Corriere dello Sport con De Laurentiis: "Sarri mi tradì"

Il Corriere dello Sport apre con un'intervista ad Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli. "Sarri mi tradì" dice il numero uno azzurro, tornando sull'addio del tecnico ora alla Juve. "Lasciò il Napoli con la scusa volgare dei soldi. L'avevo voluto io. Ancelotti avrei dovuto mandarlo via alla fine del primo anno. Io e Gattuso ci somigliamo, ad agosto potrei allungargli il contratto. Koulibaly e Fabian Ruiz non sono un problema: sul mercato valgono 100 milioni a testa. Mertens è proprio speciale" le parole di ADL.

Casa Inter - "Lautaro ha un problema: non riesce più a segnare". L'attaccante dell'Inter, a secco in Coppa Italia contro il Napoli e irriconoscibile al San Paolo. L'Inter ha bisogno di lui per la volata Scudetto e per l'Europa League. Ma la trattativa con il Barcellona non aiuta.

La riapertura - Di spalla si parla della ripresa del campionato, tra pubblico negli stadi e partite in chiaro. "Pubblico negli stadi: ecco il piano di Gravina". L'obiettivo di FIGC e Lega: terminare i tornei con il ritorno degli abbonati. "Il pressing di Spadafora per la A in chiaro". Il Ministro prova a superare il muro eretto dalle tv. I gol due ore dopo l'inizio delle gare.

La Liga - Si torna a giocare anche in Spagna. "Il Real lancia la sfida a Messi". Tris all'Eibar nel piccolo stadio dove si allena a Valdebebas (Bernabeu chiuso per lavori). Solo pari per l'Atletico.