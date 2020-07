L'apertura del Corriere dello Sport con Gigi Buffon: "Il mio scudetto da gregario"

"Il mio scudetto da gregario". Si apre con queste parole, l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Sono parole di Gigi Buffon che ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano dopo il decimo titolo vinto con la Juventus e il primato di presenze raggiunto: "Fiero di me, conta il gruppo. Ho sempre detestato i gradassi. Non è stato un anno facile, vivo di sogni e di utopie".

Immobile sul trono d'Europa - Spazio in prima pagina al bomber della Lazio che con i suoi trentaquattro gol cercherà di conquistare la Scarpa d'oro. 13 anno dopo Totti. La Premier lo corteggia, Lotito lo blinda. Ciro può battere tutti i record.

Gattuso, esame Lukaku - Spazio in taglio basso alla gara di stasera tra Inter e Napoli a San Siro. Alle 21.45 prove di Champions contro i nerazzurri che difendono il secondo posto. Mertens fuori per squalifica. Milik titolare. Lautaro ancora in panchina. Alle 19:30 Gasp a Parma.