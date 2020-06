L'apertura del Corriere dello Sport con Giorgio Chiellini: "Non fermateci più"

"Non fermateci più". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani con il difensore della Juventus Giorgio Chiellini che ha parlato in esclusiva al quotidiano. Sue le parole in prima pagina: "Via la quarantena, le cose sono camboate. Lazio fortissima, l'Inter è viva. L'Europeo? Lo slittamento aiuta".

Zaniolo vale oro, Roma trema - Spazio in taglio alto al talento giallorosso e alle parole di Petrachi: "Vogliamo tenerlo, poi il mercato ti mette davanti delle situazioni. Per il Cies è l'italiano più quotato: settanta milioni.

Insigne-Lautaro, sfida finale - Spazio in taglio basso alla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Confronto decisivo che può decidere il ritorno di sabato.