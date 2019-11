L'apertura del Corriere dello Sport con Higuain-Dybala: "Li ha la Juve"

In vetta alla classifica di Serie A c'è ancora la Juventus, corsara a Bergamo contro un'ottima Atalanta grazie ai due argentini Higuain e Dybala, autori rispettivamente di una doppietta e un timbro singolo. "Li ha la Juve", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sui due attaccanti bianconeri che fanno la differenza. Da quando si sono scatenati loro, nella ripresa, ecco la rimonta della Vecchia Signora, che non lascia punti neanche all'Atleti Azzurri d'Italia.

Ansia Napoli - In taglio alto sul Corriere dello Sport ci si sofferma invece sul secondo anticipo del bellissima sabato di Serie A. In Milan-Napoli le due squadre si dividono la posta, senza convincere pienamente, giocando col timore di chi ha tutto da perdere. "Napoli, che ansia", titola infatti il quotidiano romano, che parla del gol illusorio di Lozano e del lampo di Bonaventura per l'1-1 finale. Mercoledì per gli azzurri impegno proibitivo in Champions League sul campo del Liverpool campione d'Europa.

Esulta l'Inter - Sebbene la Juventus non abbia perso punti in una sfida complicata come quella con l'Atalanta, l'Inter può comunque festeggiare per i tre punti e forse con un po' di godimento in più perché arrivano a Torino, su un prato ai limiti del praticabile, con una squadra in emergenza e contro i granata che di certo non sono gli ultimi arrivati. "Conte gode così", titola il Corriere dello Sport mettendo in copertina lo scatto dell'esultanza di Lautaro Martinez.

Balo già ai titoli di coda? - In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per altri temi, secondari rispetto agli anticipi ma comunque importanti. Come quello legato a Mario Balotelli, che dopo alcuni dissapori con Grosso è stato fatto fuori dai convocati di Roma-Brescia. "E' il solito Balotelli, ora pensa all'addio", titola il quotidiano romano. Spazio anche alla Premieri League per l'esordio vincente di José Mourinho sulla panchina del Tottenham: "Mou, buona la prima (con brivido)". E infine si tratta anche la Serie C: "Scommesse truccate, bufera in Serie C: tre arresti".