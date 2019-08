L'apertura del Corriere dello Sport con Icardi: "Aurelio, prendici"

"Aurelio prendici". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che mette in bocca queste parole a Mauro e Wanda Icardi. Il quotidiano evidenzia come il Napoli sia a caccia del bomber argentino, la cui moglie-agente si sarebbe offerta. Oltre gli azzurri, ci provano anche Roma e Juventus, con i bianconeri che lavorano nell'ombra. E' una svolta per il futuro di Maurito, visto che adesso è Wanda a spingerlo verso Ancelotti, in attesa di un'offerta ufficiale.

Inter - Per un attaccante che è pronto (o meglio, costretto) ad andarsene, ossia Mauro Icardi, l'Inter ne accoglie un altro altrettanto forte che già fa sognare i tifosi: Romelu Lukaku. Il belga è stata una precisa richiesta di Antonio Conte e l'abbraccio caloroso tra i due al momento dell'accoglienza lo testimonia. "Lukaku esalta Conte", titola il Corriere dello Sport, evidenziando come per il tecnico salentino anche l'acquisto dell'ormai ex Manchester United ha inciso nella scelta di sposare la causa nerazzurra.

Altro - Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere un comunicato della Juventus, che aveva vietato la vendita dei biglietti per la sfida col Napoli ai tifosi nati (e residenti) in Campania. Ieri, però, il passo indietro dopo le tante accuse di razzismo. "Biglietti vietati, dietrofront Juve", titola il Corriere dello Sport, che si soffermano sulla correzione della Vecchia Signora. Spazio anche alla Premier League, partita ieri con la vittoria del Liverpool sul Norwich: "Liverpool, esordio boom", scrive dopo il poker costruito da Salah e compagni.