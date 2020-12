L'apertura del Corriere dello Sport con il mercato: "Inter-Paredes, si può"

vedi letture

C'è il mercato in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport e, più nello specifico, quello dell'Inter, possibilmente alla ricerca di un centrocampista nella prossima sessione di gennaio. "Inter-Paredes, si può ", titola il quotidiano che racconta come l'esonero di Tuchel e l'arrivo di Pochettino al PSG faciliti un clamoroso scambio con Eriksen.

Il recupero di Nicolò. Dopo la rottura del crociato, Nicolò Zaniolo si sta impegnando per recuperare al meglio per la Roma e per la Nazionale, anche in vista dei prossimi europei. E da gennaio si allenerà in campo, supportato dalla tecnologia. "Zaniolo bionico: il crociato protetto da plastica speciale", titola in prima pagina il Corriere dello Sport.

In discussione. "Natale a Dubai". E' questo uno dei titoli che propone il Corriere dello Sport in prima pagina, dedicato ad una trentina di stranieri della Serie A rientrati a casa o volati in vacanza all'estero in quei paesi in cui non si è costretti alla quarantena. Tra questi c'è Cristiano Ronaldo, in foto sul quotidiano, recatosi a Dubai dagli sceicchi per il Globe Soccer. In totale dovrebbero essere una trentina, stando a quanto si legge.