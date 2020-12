L'apertura del Corriere dello Sport con intervista a Carraro: "Noi, Pablito e la gloria"

vedi letture

Il Corriere dello Sport dedica la sua apertura alla scomparsa di Paolo Rossi. Parla Carraro: "Noi, Pablito e la gloria" dice l'ex presidente del CONI, tornando sul Mundial del 1982. Carraro: "Ci consideravano figli di nessuno, ci portò alla vittoria. Quella Nazionale non girava. Bearzot mi disse: 'Senza Rossi siamo una buona squadra, con Rossi possiamo andare lontano'".

Serie A - "La Lazio apre la volata di Natale": nel taglio alto si parla di serie A e delle 4 sfide in 12 giorni per i nostri club. Tutti a caccia del Milan in fuga: oggi Immobile contro il Verona, ma la più vicina è l'Inter bocciata in Europa. Napoli e Roma pronte al decollo, Juve da verificare.

L'anticipo - "Il Sassuolo vola a -4, Benevento che rabbia": l'anticipo dell'undicesima giornata deciso da un calcio di rigore di Domenico Berardi. Sanniti all'assalto con i neroverdi in 10: nel finale traversa di Iago Falque e miracoli di Consigli.