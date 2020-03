L'apertura del Corriere dello Sport con l'intervista a Gravina: "Salverò lo scudetto"

Il Corriere dello Sport nell'apertura della sua edizione odierna lancia un'intervista esclusiva a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, titolando così: "Salverò lo scudetto". Il suo virgolettato è dettato dalla voglia di fare perbene le regole e soprattutto concludere i campionati: "Rinviare gli Europei è una scelta dolorosa ma obbligata. Ci servono 45-60 giorni per chiudere la Serie A, la dead line è il 30 giugno".

Parla Cannavaro. In prima pagina il Corriere dello Sport dedica spazio anche ad un'intervista a Fabio Cannavaro, tornato in Cina insieme al fratello Paolo, suo collaboratore al Guangzhou: "Tolleranza zero anche in Italia: solo così ce la farete", spiega l'ex campione del mondo, che si sofferma sul modo giusto per affrontare l'emergenza Coronavirus.

La furia dei medici. Intanto in Serie A c'è chi ancora si allena più o meno regolarmente e questo ha scatenato la rabbia dell'AIC, che si ribella tramite un comunicato e viene appoggiata dai medici sportivi: "Fermate i calciatori, basta allenamenti", il titolo che si legge sul Corriere dello Sport. L'Associazione Italiana Calciatori ieri ha fatto sapere che chi ancora convoca i tesserati per gli allenamenti in questa situazione non ne intuisce la gravità.