L'apertura del Corriere dello Sport con le parole di Conte sulla Serie A: "Presto per la data"

vedi letture

E' con le parole del premier Giuseppe Conte che il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna: "Presto per la data", si legge in primo piano in merito al riavvio della Serie A. Il quotidiano romano spiega che nell'ultimo decreto ci sarà la svolta per superare il nodo quarantena, ma il Premier si mantiene cauto, in attesa dell'incontro con Gravina e Dal Pino.

In Bundesliga. Intanto c'è un campionato che è ripartito ed è quello tedesco, dove a prendersi la scena ieri è stato il Borussia Dortmund, vincente nel RevierDerby con lo Schalke 04 con un netto 4-0. "La Germania dà di gomito", titola il Corriere dello Sport, spiaccicando in prima l'immagine dei calciatori gialloneri che esultano con il gomito, dal momento che tra le regole post-Coronavirus c'è anche quella di non abbracciarsi dopo i gol.

Mercato. "Ibra al Bologna, Sinisa ci prova". Tra i titoli presenti in prima pagina sul Corriere dello Sport c'è anche questa suggestione di mercato che torna di moda. Il Bologna è interessato a Zlatan Ibrahimovic da prima che quest'ultimo firmasse con il Milan, in virtù dell'amicizia tra lo svedese e l'allenatore Mihajlovic, e adesso questa suggestione è tornata sul banco. "Icardi resta al PSG", si legge nello stesso box, stavolta riferendosi all'attaccante che è ancora di proprietà dell'Inter.

Casa Roma. Sul Corriere dello Sport in taglio basso c'è un focus sulla Roma, in vista del prossimo calciomercato. "Roma, conti in rosso. Senza Champions top player a rischio", si legge ancora. Il taglio degli ingaggi e le cessioni strategiche potrebbero non bastare nel caso in cui gli uomini di Fonseca non dovessero finire il campionato al quarto posto. Zaniolo e Pellegrini rischiano di andar via, stando a quanto si legge.