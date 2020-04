L'apertura del Corriere dello Sport con Mancini: "Rifateci vivere"

Il Corriere dello Sport in prima pagina apre con le parole di Roberto Mancini, che con le sue dichiarazioni riapre il campionato: "Rifateci vivere". Il commissario tecnico della Nazionale vuole che si torni a giocare appena l'emergenza sarà passata: "Il Coronavirus è una tragedia, ma è arrivato il momento di ripartire. Il calcio è giù sicuro, lo dicono i numeri. Possiamo dare gioia".

Lato politico. Il calcio italiano ragiona circa una ripartenza e scende in campo con i fatti. La FIGC ha infatti inviato al governo il protocollo medico che dovranno seguire i club e adesso la palla spetterà al ministro Speranza (e agli altri). Il Corriere dello Sport in taglio alto titola: "Protocollo medico al governo: 'Sport a rischio medio-basso'". E ancora, si legge: "60 miliardi", l'altro titolo, riferito al fatto che lo sport genera il 3,8% del Pil e con lo stop ne è a rischio oltre il 40%.

Giallo Higuain. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla di Juventus e, in particolar modo, la questione legata a Gonzalo Higuain, tornato in Argentina ad inizio lockdown e adesso restio a rientrare in Italia, nonostante la situazione coronavirus sia sensibilmente migliorata. "Higuain prepara lo strappo, vuole restare in Argentina", il titolo del quotidiano romano, che sostiene come il Pipita stia cercando una strada per non rispondere alla chiamata della società bianconera.